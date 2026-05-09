Condannato per maltrattamenti in famiglia rintracciato e arrestato dalla polizia

Un uomo condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia è stato rintracciato e arrestato dalla polizia di Latina. L'intervento si è concluso con l'esecuzione di un provvedimento di carcerazione. La polizia ha individuato il soggetto e ha proceduto al suo fermo in ottemperanza alla sentenza. L'uomo è stato trasferito in carcere per l’esecuzione della pena.

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La polizia di Stato di Latina ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato effettuato dagli investigatori della squadra mobile in esecuzione di un decreto emesso dalla procura della Repubblica.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia, rintracciato e arrestato un condannatoLa Polizia di Stato di Latina ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per maltrattamenti... Sora, condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia: arrestato cittadino stranieroFine della libertà per un cittadino straniero condannato per il grave reato di maltrattamenti in famiglia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arrestato il dj Mario Borghesi: deve scontare una condanna a oltre 4 anni per violenza sessuale e maltrattamenti; 41enne tunisino arrestato e condannato per maltrattamenti e rapina ai danni della compagna; Condannato per maltrattamenti, perseguita la moglie che cambia città: Ho paura; Formia – Arrestato 40enne. E’ stato condannato per maltrattamenti in famiglia. TIVOLI – Condannato per maltrattamenti: niente galera se il marito violento va in terapiaIn aula si è difeso puntando il dito e accusando la ex di aver sottratto soldi dal conto corrente dell’azienda scatenando così la sua rabbia. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità sono stati i suoi s ... tiburno.tv Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Latina: deve scontare quasi due anni di carcereLatina, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia: deve scontare una pena residua di un anno, 11 mesi e 7 giorni di reclusione ... latinaquotidiano.it L'uomo era stato condannato all'ergastolo in primo grado come esecutore materiale del delitto. x.com Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado all'ergastolo reddit