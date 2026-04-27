Tentato furto in abitazione arrestato 38enne

Nella serata di venerdì 24 aprile, i carabinieri di Campo di Marte hanno arrestato un uomo di 38 anni in seguito a una segnalazione di alcuni residenti. L’uomo è stato fermato mentre tentava di mettere in atto un furto in un’abitazione. Durante l’intervento, ha minacciato i militari e ora si trova in custodia con l’accusa di furto aggravato e minacce a pubblico ufficiale.

Allertati dalla segnalazione di alcuni residenti, i carabinieri della stazione di Campo di Marte hanno arrestato nella tarda serata di venerdì 24 aprile in flagranza di reato un 38enne con l'accusa di furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale.I militari, intervenuti in viale Edmondo De.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri: arrestato 38enneFirenze, 27 aprile 2026 - Tentano di introdursi in un appartamento ma vengono scoperti dai residenti, uno dei due fugge e riesce a far perdere le... Roma, tentato furto in abitazione ai Parioli: arrestato 30enne dopo inseguimentoBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terni, 23enne marocchino arrestato per tentato furto in abitazione; Case nel mirino a Roma Est: sequestrato il kit del topo d'appartamento perfetto. Ecco come aprono le serrature; Firenze, tentato furto in abitazione: arrestato un 38enne; Tentano furto in una villetta di Alessandria, arrestati dalla polizia. Firenze, tentato furto in abitazione: arrestato un 38enneIl fatto risale alla tarda serata di venerdì 24 aprile, quando una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Firenze Campo di Marte ha arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine albanese ... 055firenze.it Tentata rapina in villa: arrestato 23enne, ricercati i due compliciÈ stato arrestato dai militari della stazione di Papigno un giovane marocchino di 23 anni, ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione in concorso, detenzione di stupefacenti ai fini di spacc ... umbria24.it Cagliari, tentato furto su un’auto in sosta: 57enne nei guai x.com IMPERIA: TENTATO FURTO AL SUPERMERCATO, FERMATI ALL’USCITA CON MERCE PER 2MILA EURO. CONDANNATI A 6 MESI - facebook.com facebook