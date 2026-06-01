Arrestato 27enne deve scontare oltre quattro anni di carcere | il motivo

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Napoli perché deve scontare una pena di oltre quattro anni di carcere, precisamente quattro anni, cinque mesi e 27 giorni. La polizia ha eseguito l’arresto, confermando i termini della condanna. L'arrestato è stato portato in carcere per l’esecuzione della sentenza.

Un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Napoli perché deve scontare quattro anni, cinque mesi e 27 giorni di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di sabato dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato.L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Criminal Lawyer Reacts the GRAVE ROBBER in Pennsylvania: Jonathan Gerlach

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