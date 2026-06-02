concorso nazionale il talento sul palco

Una giovane attrice pugliese di 23 anni, allieva di una scuola di teatro milanese, ha vinto il XVII Concorso Nazionale di Recitazione Wanda Capodaglio. La premiazione si è svolta domenica 31 maggio presso il Teatro Comunale di Castelfranco di Sopra. La partecipante si è distinta tra i concorrenti in gara, secondo quanto riferito dagli organizzatori, durante la manifestazione dedicata al talento teatrale.

CASTELFRANCO DI SOPRA È la pugliese Maria Nicolì, 23 anni, allieva della Scuola di Teatro "Paolo Grassi" di Milano, la vincitrice del XVII Concorso Nazionale di Recitazione Wanda Capodaglio, andato in scena domenica 31 maggio al Teatro Comunale di Castelfranco di Sopra. Il concorso, dedicato alla memoria della grande attrice, ha visto la partecipazione di dieci finalisti provenienti da accademie e scuole di recitazione di tutta Italia, selezionati per il livello di preparazione artistica e interpretativa. Al secondo posto, ex aequo, si sono classificati Marco Divsic ed Eletta Del Castillo, mentre il terzo posto è andato a Jobe Vitrano. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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