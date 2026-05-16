Dalla montagna ai Genesis | il talento di Eleonora Forconi vola sul palco

Eleonora Forconi, cantante originaria di Leonessa, ha recentemente avuto l’opportunità di esibirsi sul palco con musicisti internazionali provenienti dai Genesis e da altri artisti di fama mondiale. La sua carriera, partita dalla montagna, ha fatto passi avanti grazie a diverse esibizioni pubbliche e collaborazioni che le hanno permesso di conquistare un pubblico più vasto. La cantante ha condiviso il palco con artisti di diverse nazionalità, ampliando così la propria presenza nel panorama musicale internazionale.

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