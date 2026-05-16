Dalla montagna ai Genesis | il talento di Eleonora Forconi vola sul palco
Eleonora Forconi, cantante originaria di Leonessa, ha recentemente avuto l’opportunità di esibirsi sul palco con musicisti internazionali provenienti dai Genesis e da altri artisti di fama mondiale. La sua carriera, partita dalla montagna, ha fatto passi avanti grazie a diverse esibizioni pubbliche e collaborazioni che le hanno permesso di conquistare un pubblico più vasto. La cantante ha condiviso il palco con artisti di diverse nazionalità, ampliando così la propria presenza nel panorama musicale internazionale.
?? Punti chiave Chi sono i musicisti internazionali che condivideranno il palco con lei? Come ha fatto una cantante di Leonessa a superare i confini locali? Dove si terranno le tappe di questo tour sinfonico nei teatri? Perché questa selezione rappresenta un traguardo storico per il territorio reatino??? In Breve Tour tra Milano, Roma, Salento e Napoli dal 13 al 25 giugno. Martin Levac, Nick D’Virgilio e il Maestro Stefano Sovrani guidano la produzione. L'ensemble comprende 16 coristi e un&# . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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