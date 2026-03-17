Riccardo Bertoncelli | Vasco? Rock per chi non conosce il rock A Guccini non diedi liberatorie per L'Avvelenata

Riccardo Bertoncelli ha commentato il rapporto tra Vasco Rossi e il rock, definendo Vasco come un artista per chi non conosce il rock. Ha anche rivelato di non aver mai dato liberatorie a Francesco Guccini per l’utilizzo di L’Avvelenata. La storia tra Bertoncelli e Guccini si intreccia con il primo diss track della musica italiana, mentre i concerti di Vasco sono spesso finiti nel caos.

Dal primo dissing della storia con Francesco Guccini in L’Avvelenata ai concerti finiti nel caos di Lou Reed e dei Led Zeppelin, fino al racconto nel suo nuovo libro di quando trovare un disco era una caccia al tesoro: il critico musicale Riccardo Bertoncelli in questa intervista a Fanpage ripercorre mezzo secolo di rock tra Beatles, Dylan e polemiche con i grandi artisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati We Will Rock You: quando il futuro si conquista a ritmo di rock“You can be anything you want to be, just turn yourself into anything you think that you could ever be”. Leggi anche: Il rock dei Queen travolge Roma: We Will Rock You al Teatro Olimpico Aggiornamenti e notizie su Riccardo Bertoncelli Riccardo Bertoncelli: Vasco? Rock per chi non conosce il rock. A Guccini non diedi liberatorie per L’AvvelenataDal primo dissing della storia con Francesco Guccini in L’Avvelenata ai concerti finiti nel caos di Lou Reed e dei Led Zeppelin, fino al racconto nel suo nuovo libro di quando trovare un disco era una ... fanpage.it Riccardo Bertoncelli presenta il libro Abitavo a Penny LaneMercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18.00 la libreria Feltrinelli di corso Genova 20 a Milano ospita Riccardo Bertoncelli, che presenta il libro Abitavo a Penny Lane (ingresso libero; ulteriori ... mentelocale.it