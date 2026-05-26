Vasco Live 2026 i Green Rock già in campo per un concerto senza rifiuti

I Green Rock sono già coinvolti nell’organizzazione del Vasco Live 2026, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti prodotti durante il concerto. L’iniziativa mira a rendere l’evento più sostenibile, intervenendo sia nelle fasi di preparazione che durante lo svolgimento dello spettacolo. Il progetto si concentra su pratiche che limitano l’impatto ambientale, integrando soluzioni ecologiche per la gestione dei rifiuti e la riduzione degli sprechi.

Al Vasco Live 2026, la musica incontra l’impegno ambientale per trasformare i grandi eventi in esperienze più sostenibili, prima e durante i concerti. E lo fa con Coop Alleanza 3.0, che grazie al progetto Green Rock! coinvolge associazioni del territorio, soci e dipendenti per tradurre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Manca sempre meno a Vasco Live 2026, il nuovo tour di @vascorossi con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale! A pochi giorni dalla data zero di Rimini, Vasco ha fatto un piccolo spoiler sulla scaletta! Qui trovate tutti i dettagli ? x.com

C. Cuesta (45'+4) | Olimpia 0 x [1] Vasco | Sul-Americana 2026 – Gruppo G (5ª giornata) reddit

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