Concerto Vasco | servizi straordinari per la raccolta dei rifiuti e incentivare la differenziata

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il doppio concerto previsto venerdì 5 e sabato 6 nel Parco Urbano di Ferrara, sono stati predisposti servizi straordinari per la raccolta dei rifiuti e per incentivare la differenziata. Si prevede la presenza di circa 120 mila persone nei due giorni.

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‘Una splendida giornata’. Anzi due. Parafrasando Vasco Rossi, manca ormai poco al doppio concerto che venerdì 5 e sabato 6 porterà al Parco Urbano di Ferrara circa 120 mila persone. La buona riuscita dell’evento dipende anche dalla tutela del decoro della città, per questo il Gruppo Hera è al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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