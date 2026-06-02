Concerto Vasco | servizi straordinari per la raccolta dei rifiuti e incentivare la differenziata
Per il doppio concerto previsto venerdì 5 e sabato 6 nel Parco Urbano di Ferrara, sono stati predisposti servizi straordinari per la raccolta dei rifiuti e per incentivare la differenziata. Si prevede la presenza di circa 120 mila persone nei due giorni.
‘Una splendida giornata’. Anzi due. Parafrasando Vasco Rossi, manca ormai poco al doppio concerto che venerdì 5 e sabato 6 porterà al Parco Urbano di Ferrara circa 120 mila persone. La buona riuscita dell’evento dipende anche dalla tutela del decoro della città, per questo il Gruppo Hera è al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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