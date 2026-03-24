Aumentano i rifiuti trattati e la raccolta differenziata | un inizio dell’anno incoraggiante

Una comunicazione trasparente ed efficace favorisce comportamenti consapevoli che a loro volta generano effetti benefici per tutti quanti. E quando un tale circolo virtuoso si è messo in moto, consolidando la fiducia reciproca tra tutti gli attori coinvolti, diventa interesse primario della comunità il mantenimento di un sistema i cui vantaggi possono essere toccati quotidianamente con mano. Non deve stupire quindi l’ottimo inizio di 2026 di Ama, che dopo i buoni dati del 2025 – anno che ha visto tutta la città misurarsi con lo “stress test” del Giubileo – conferma nei primi due mesi dell’anno corrente il trend positivo. I numeri del bimestre gennaio-febbraio, frutto del lavoro h24 svolto dal sistema U. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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