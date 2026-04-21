Rifiuti a Minturno cambia la raccolta differenziata

A partire dal 1° giugno, a Minturno entrerà in vigore un nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. La modifica riguarda le modalità di smaltimento dei rifiuti e interesserà tutte le utenze della città. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha predisposto nuove procedure per la gestione dei rifiuti domestici. La transizione si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento dei servizi di raccolta e tutela ambientale.

Minturno verso il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta che entra in vigore a partire dal 1° giugno. E da oggi, martedì 21 aprile, prende il via la distribuzione gratuita a domicilio dei nuovi contenitoriLa consegna dei kit, rivolta sia alle utenze domestiche che a quelle non.🔗 Leggi su Latinatoday.it Minturno cambia la raccolta rifiuti Nuovi kit porta a porta Si parte dal 1° giugno #Minturno Notizie correlate Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro... Rifiuti, come cambia a Pasquetta la raccolta differenziata nei comuni etnei serviti da DustyPer tutti i giorni non festivi successivi alla data indicata, come spiegato da Dusty in una nota, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto...