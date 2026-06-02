Per i concerti di Vasco Rossi, in programma venerdì 5 e sabato 6, sono stati allestiti un’unità mobile dell’Ufficio relazioni con il pubblico e uno stand dedicato alla promozione culturale. L’Urp mobile sarà presente nei pressi dell’area dell’evento, mentre lo stand offrirà materiali informativi sul territorio e sulle iniziative culturali locali. Entrambi i punti saranno operativi durante gli orari del concerto per assistere i visitatori e diffondere informazioni.

Il doppio concerto di Vasco Rossi, in programma venerdì 5 e sabato 6, non sarà solo un grande evento rock, ma anche un’importante occasione per accogliere i visitatori e valorizzare il territorio. Il Comune di Ferrara presidierà l’area pre-show e l’ingresso con servizi dedicati, pensati per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Monterappoli, doppia apertura. Arrivano l’Urp di prossimità e il Punto prestito bibliotecario

Salta lo sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi: “Non rispetta le regole”Il previsto sciopero del 5 giugno è stato annullato dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici...

Temi più discussi: Vasco è Vasco. In concerto allo stadio di Rimini con la Scaletta Perfetta; Vasco, data zero da brividi: il tour si apre con Vado al massimo. Rimini, ho passato due notti perfette; È sempre Vasco-mania, cresce l’attesa in tenda: Noi viviamo per lui; Vasco Rossi in concerto a Rimini, tutto quello che c'è da sapere.

Concerto Vasco: arrivano l’Urp mobile e lo stand di promozione culturale x.com

Vasco Rossi, è conto alla rovescia per il concerto a Ferrara. Scatta il piano per la sicurezza, rete di oltre 100 telecamereLa sala di monitoraggio del gruppo operativo a Porta degli Angeli con vista sul parco urbano. Durante il concerto 30 i punti di presidio della polizia locale, in azione Comune e prefettura ... msn.com

Vasco Rossi in concerto a Rimini, tutto quello che c'è da sapereVasco Rossi ha annunciato la suddivisione dello spettacolo in più parti: Il concerto è diviso in due parti e dopo ci sono i bis. Diciamo che i bis sono la terza parte. Quando dico ‘l’ultima canzone’ ... tg24.sky.it

La Nazionale messicana minaccia i giocatori di escluderli dalla Coppa del Mondo se non arrivano oggi al Campo Base della squadra reddit