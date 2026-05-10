Monterappoli doppia apertura Arrivano l’Urp di prossimità e il Punto prestito bibliotecario
A Monterappoli sono stati inaugurati due nuovi servizi dedicati ai cittadini. È stato aperto un secondo Ufficio Relazioni con il Pubblico di prossimità, dopo quello già presente all’EcoPark di Ponte a Elsa, e un Punto Prestito Bibliotecario in frazione. La cerimonia di inaugurazione ha visto il taglio del nastro, segnando l’attivazione di queste strutture. Entrambi i servizi sono destinati a migliorare l’accesso ai servizi pubblici e alla cultura nella zona.
EMPOLI Taglio del nastro a Monterappoli per l’attivazione di due servizi molto importanti per la comunità: l’apertura del secondo Urp di prossimità (il primo è all’EcoPark di Ponte a Elsa, via Dino Caponi) e il Punto Prestito Bibliotecario di frazione. Entrambi i servizi saranno attivi al pubblico da lunedì 18 maggio. Una sala ben attrezzata nei locali della ex scuola materna nella quale il personale comunale sarà a disposizione della cittadinanza. Lì trovano spazio anche altri servizi importanti come l’ambulatorio solidale aperto una volta alla settimana, le attività ricreative per i bambini, la spesa solidale per famiglie indigenti in collaborazione con Re.🔗 Leggi su Lanazione.it
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