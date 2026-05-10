Monterappoli doppia apertura Arrivano l’Urp di prossimità e il Punto prestito bibliotecario

A Monterappoli sono stati inaugurati due nuovi servizi dedicati ai cittadini. È stato aperto un secondo Ufficio Relazioni con il Pubblico di prossimità, dopo quello già presente all’EcoPark di Ponte a Elsa, e un Punto Prestito Bibliotecario in frazione. La cerimonia di inaugurazione ha visto il taglio del nastro, segnando l’attivazione di queste strutture. Entrambi i servizi sono destinati a migliorare l’accesso ai servizi pubblici e alla cultura nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui