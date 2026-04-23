Salta lo sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi | Non rispetta le regole

Il previsto sciopero del 5 giugno è stato annullato dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha dichiarato che la manifestazione non rispetta le regole stabilite. La decisione arriva prima del concerto di Vasco Rossi, previsto nello stesso giorno, e ha suscitato reazioni da parte dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, che avevano organizzato l’astensione.

Ferrara, 23 aprile 2026 – Lo sciopero del 5 giugno non s’ha da fare. È una doccia fredda non banale per i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil (categoria funzione pubblica) quella che arriva dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Con una trasmissione urgente inviata via pec alle segreterie di categoria, al Comune, al presidente del Consiglio e ai presidenti delle due Camere, l’organismo ministeriale parla molto chiaro e mette la parola fine a una proclamazione che viene smontata in due punti. Le regole. "Mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva” (con riferimento allo sciopero generale nazionale precedentemente proclamato per il 29 maggio prossimo; e “mancato rispetto dell’intervallo tra effettuazione e proclamazione di una successiva azione di sciopero”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salta lo sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi: “Non rispetta le regole” Notizie correlate Leggi anche: Linea dura dei sindacati: “Tutti in sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi” Famiglia nel bosco, la comunità: “Catherine insulta e non rispetta le regole, trasferitela con i tre bimbi”Vasto – La richiesta: valutare il trasferimento dell’intero nucleo familiare, ovvero Catherine Birmingham e i tre figli, in un’altra struttura.