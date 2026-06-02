Concerto-raduno ' nazi rock' nel Salone Polivalente esplode la polemica a Lauriano | Una vergogna gravità inaudita
Un concerto con musica considerata di ispirazione neonazista si è svolto sabato sera nel Salone Polivalente di Lauriano. L’evento, promosso da un’associazione, ha suscitato forti reazioni tra cittadini e amministratori, che hanno definito la situazione una “vergogna” e “gravità inaudita”. La pro loco ha gestito lo spazio durante l’appuntamento, che ha attirato polemiche pubbliche e richieste di chiarimenti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dagli organizzatori.
“Questa è Scvtvm, questa è Lealtà Azione”. Monta la polemica nel Comune di Lauriano a pochi giorni da un concerto che ha avuto luogo, nella serata di sabato 30 maggio, all'interno del Salone Polivalente ‘Giuseppe Dutto’ di via Marconi, uno spazio gestito dalla pro loco. La “festa privata” a cui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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