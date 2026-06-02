Concerto-raduno ' nazi rock' nel Salone Polivalente esplode la polemica a Lauriano | Una vergogna gravità inaudita

Notizia in breve

Un concerto con musica considerata di ispirazione neonazista si è svolto sabato sera nel Salone Polivalente di Lauriano. L’evento, promosso da un’associazione, ha suscitato forti reazioni tra cittadini e amministratori, che hanno definito la situazione una “vergogna” e “gravità inaudita”. La pro loco ha gestito lo spazio durante l’appuntamento, che ha attirato polemiche pubbliche e richieste di chiarimenti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dagli organizzatori.