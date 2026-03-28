Un fatto di grave entità si è verificato recentemente a carico di una persona coinvolta in un'indagine giudiziaria. La perquisizione si è svolta senza dettagli ufficiali pubblicati e ha suscitato reazioni all’interno del mondo legale. La vicenda riguarda un provvedimento eseguito dalle forze dell’ordine, che ha portato alla perquisizione presso la residenza eo l’ufficio di una donna coinvolta nelle indagini.

Il centrodestra deve combattere e reagire. Il Tempo diventa officina di idee per ripartire GUARDA Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. Ora sistema più efficace” (Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Riguarda la democrazia europea che una parlamentare europea possa essere, di fatto, svegliata la notte, la polizia entrare nella propria stanza, chiedere i documenti perché c'è una segnalazione di un paese europeo, ovvero la Germania. C'è un problema serio a cui Piantedosi deve dare una risposta perché questa è una segnalazione che era dai primi di marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita

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Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita

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