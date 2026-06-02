Un risultato importante ottenuto recentemente ha rafforzato la presenza sul territorio. La vittoria di Cascina conferma l’efficacia delle attività svolte finora e spinge a proseguire con maggiore determinazione. La notizia viene condivisa come segnale positivo per il lavoro svolto a favore della comunità. Non sono stati forniti dettagli specifici sul risultato, ma si sottolinea il desiderio di continuare a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

"Il risultato di Cascina conferma il valore del lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione il nostro impegno al servizio dei cittadini. Ed è proprio dai territori e dalla loro valorizzazione che il nuovo coordinamento regionale guidato da Tommaso Pierazzi vuole prendere l’avvio". Parola di Valeria Marrocco (in foto con Tommaso Pierazzi), coordinatrice provinciale del M5S che, commentando l’affermazione del campo largo a sostegno del sindaco Michelangelo Betti, si dice soddisfatta per "i dati percentuali di questa tornata elettorale che evidenziano l’importanza del grande lavoro cruciale da fare rivolto alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Con Betti grande risultato, ora potenziamo la presenza sul territorio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cascina, Betti lancia la corsa: incontri sul territorio in vista del votoBetti annuncia l’avvio della campagna elettorale a Cascina con incontri sul territorio.

"Fondamentale la presenza sul territorio"Dal primo gennaio, una nuova figura ha iniziato a lavorare al comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Argomenti più discussi: Con Betti grande risultato, ora potenziamo la presenza sul territorio; Cascina, l'emozione di Michelangelo Betti: Altri 5 anni di buon governo e obiettivi concreti da realizzare; Michelangelo Betti riconfermato sindaco al primo turno; Elezioni comunali. A Cascina Betti (Pd) fa il bis. A Calci vince Ricotta (Centrosinistra).

Quali rami della matematica sono più o meno riconoscibili in relazione alle loro origini storiche? reddit

Cascina, Betti riconfermato sindaco di Cascina: La città ha scelto continuità, serietà e il lavoro fatto insiemeIl risultato di questa tornata elettorale è per me motivo di grande emozione e di profonda gratitudine. Cascina ha scelto con chiarezza di proseguire un ... gonews.it