Fondamentale la presenza sul territorio

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo gennaio, una nuova figura ha iniziato a lavorare al comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. La presenza sul territorio è considerata un elemento chiave in questa fase. La persona incaricata svolge ora le funzioni di ufficiale di polizia locale all’interno dell’ente. La sua nomina segue un percorso formale e si inserisce nelle attività di tutela e controllo della zona.

Ha preso servizio lo scorso primo gennaio al comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Si tratta di Giovanni Favaretto, 52 anni, nato a Mirano in provincia di Venezia e con una lunga esperienza nei corpi di Polizia Locale veneti, prima di arrivare in Romagna. "Io a Mirano ci sono solamente nato, ma sono originario di Mestre". Comandante Favaretto, lei è da molti anni nella Polizia Locale. "Dal 1998, anno in cui ho iniziato come vigile urbano, agente semplice a Mestre nel comune di Venezia. Ero nel reparto motociclisti. Poi nel 2000 sono stato a Mira (sempre nella città metropolitana della città lagunare, nda) e a 29 anni ho ottenuto il primo incarico da comandante ad Asolo in provincia di Treviso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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