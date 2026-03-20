Betti annuncia l’avvio della campagna elettorale a Cascina con incontri sul territorio. Nei prossimi due mesi, sarà presente tra le strade e le piazze del Comune per confrontarsi con i cittadini. L’obiettivo è ascoltare le esigenze di ogni frazione e coinvolgere la comunità nel processo di scelta. La candidata invita a partecipare a questa fase di avvicinamento alle elezioni.

“Scarpe comode, zaino in spalla e via: ci aspettano due mesi intensi, che vivremo ancora di più tra le strade e le piazze del nostro Comune, per costruire insieme, frazione dopo frazione, il futuro di Cascina”. Con queste parole il sindaco Michelangelo Betti dà il via alla sua corsa verso le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, appuntamento che lo vede candidato come primo cittadino uscente, sostenuto da una coalizione di centrosinistra ancora più ampia rispetto a quella che lo portò alla vittoria nel 2020. “In questi cinque anni abbiamo fatto molto, ma il percorso è solo a metà – ha spiegato Betti –. Nelle prossime settimane... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, Betti lancia la corsa: incontri sul territorio in vista del voto

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