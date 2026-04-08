Energia condivisa e sostenibile | prende vita la Comunità energetica Cer Città Bianca

Una nuova Comunità energetica si sta formando in una città del Sud Italia, basata sulla condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili. La iniziativa coinvolge residenti e imprese locali, che producono energia pulita e la condividono tra loro. Questo progetto mira a ridurre le spese energetiche e favorire l’autosufficienza della comunità, promuovendo un utilizzo più sostenibile delle risorse.

OSTUNI - La condivisione locale di energia prodotta da fonti pulite rappresenta il nuovo orizzonte della sostenibilità ambientale e del risparmio economico, un modello innovativo che permette a un'intera comunità di affrancarsi dalla dipendenza energetica attraverso la produzione e lo scambio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Povegliano brilla di nuova energia. Via libera definitivo alla Cer Gocce di ComunitàSi accende la Cer a Povegliano Veronese grazie a un importante traguardo amministrativo che segna l'inizio di una nuova era per la sostenibilità... Fvg Energia è in prima linea per la comunità energetica regionaleCi sono già più di settanta Cer in Friuli Venezia Giulia, acronimo che sta per Comunità energetica rinnovabile. Ostuni, finanziata la Comunità Energetica CER Città Bianca: energia condivisa per cittadini, imprese e ambienteL’obiettivo di ampliare progressivamente la partecipazione e rafforzare il modello di energia condivisa sul territorio. ostuninotizie.it San Benigno illumina il Canavese: energia condivisa, risparmio e solidarietà nella sfida delle CERDall’incontro del 25 marzo con Solar Valley Comunità Energetica Rinnovabile al riconoscimento nazionale, San Benigno Canavese si conferma tra i Comuni più virtuosi, trasformando le comunità energetich ... giornalelavoce.it