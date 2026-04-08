Energia condivisa e sostenibile | prende vita la Comunità energetica Cer Città Bianca

Da brindisireport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova Comunità energetica si sta formando in una città del Sud Italia, basata sulla condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili. La iniziativa coinvolge residenti e imprese locali, che producono energia pulita e la condividono tra loro. Questo progetto mira a ridurre le spese energetiche e favorire l’autosufficienza della comunità, promuovendo un utilizzo più sostenibile delle risorse.

OSTUNI - La condivisione locale di energia prodotta da fonti pulite rappresenta il nuovo orizzonte della sostenibilità ambientale e del risparmio economico, un modello innovativo che permette a un'intera comunità di affrancarsi dalla dipendenza energetica attraverso la produzione e lo scambio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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