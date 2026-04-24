Agriwell comunità energetica rinnovabile nasce dall' unione di tre cooperative del territorio

Il 23 aprile è stata formalmente costituita presso uno studio notarile a Mesagne una nuova realtà chiamata “Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile”. La costituzione è avvenuta attraverso l’atto di unione di tre cooperative operanti nel territorio. La notizia è stata resa nota durante la giornata di oggi.

MESAGNE - È stata costituita oggi 23 aprile, presso lo studio del notaio Augusta Massari a Mesagne, “Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile”. Soci fondatori dell’impresa, nata nell’ambito del progetto nazionale “Social Energy Revolution Community” promosso dal Gruppo Cooperativo Cgm e.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Comunità Energetica Rinnovabile: via alle manifestazioni di interesseCascina, sabato 31 gennaio 2026 – I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a... Rifiuti, Sogliano Ambiente svela i progetti: dal completamento del sito G3 alla comunità energetica rinnovabileSogliano Ambiente ha scelto la cornice simbolica della Giornata mondiale della Terra per svelare ufficialmente il programma di iniziative che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nasce a Mesagne la comunità energetica Agriwell: cooperative unite per sviluppo sostenibile e welfare territoriale; FEMCA CISL: ENI VERSALIS ED ENI STORAGE RICONVOCHINO IL TAVOLO TERRITORIALE; Uiltec, Perrucci: Eni Versalis, vendita del cracking e nuovi investimenti procedano di pari passo: fiducia nel protocollo di intesa siglato con la società. Nasce a Mesagne la comunità energetica Agriwell: cooperative unite per sviluppo sostenibile e welfare territorialeMESAGNE – È stata costituita oggi, 23 aprile, presso lo studio del notaio Augusta Massari, la comunità energetica rinnovabile Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile, nuova realtà imprenditoriale c ... brindisisera.it Comunità energetica rinnovabile. È stato firmato l’atto costitutivoPISTOIA Siamo soddisfatti perché la costituzione di questa comunità è stata difficilissima. Si tratta di una materia complessa, che ha visto le normative cambiare costantemente. Il sindaco ... lanazione.it