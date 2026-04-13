ASUS presenta i nuovi modelli di Zenbook A14 e A16, dispositivi portatili che promettono fino a 33 ore di autonomia. La presentazione avviene in un momento di crescente attenzione verso dispositivi leggeri e duraturi, puntando a soddisfare le esigenze di chi cerca un computer affidabile per l’uso quotidiano. La novità si inserisce nel settore della tecnologia mobile, dove l’autonomia rappresenta un elemento chiave per gli utenti.

Il mercato della tecnologia mobile in Italia si prepara a un aggiornamento significativo con l’ingresso ufficiale degli Zenbook A14 e A16 di ASUS. Presentati originariamente durante il CES 2026 a Las Vegas, questi nuovi notebook puntano a ridefinire gli standard di mobilità grazie all’integrazione dei processori Snapdragon X2 di Qualcomm, basati sull’architettura Arm. L’offerta si snoda su due modelli distinti che giocano su equilibri diversi tra portabilità estrema e potenza bruta. Il modello più compatto, lo Zenbook A14 (UX3407NA), è stato progettato per pesare appena 990 grammi, mentre la versione da 16 pollici, lo Zenbook A16 (UX3607OA), raggiunge un peso di 1,2 Kg.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASUS rivoluziona la mobilità: nuovi Zenbook con 33 ore di autonomia

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