Asus ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook A14, un portatile leggero con peso inferiore a un chilogrammo e una batteria che garantisce fino a 33 ore di autonomia. Il dispositivo integra tecnologie di intelligenza artificiale, offrendo prestazioni potenziate. Contestualmente, è stato confermato anche l’arrivo dello Zenbook A16, modello successivo, che sarà disponibile a breve.

Asus ha ufficializzato la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook A14 (UX3407), introducendo contemporaneamente l’imminente arrivo dello Zenbook A16 (UX3607). Entrambi i dispositivi si configurano come laptop premium orientati all’intelligenza artificiale, progettati per offrire alte prestazioni e portabilità estrema grazie all’impiego del materiale Ceraluminum. Innovazione strutturale e potenza computazionale per professionisti in movimento. Il nuovo Zenbook A14 si distingue per un peso estremamente ridotto, attestandosi infatti sulla soglia dei 990 grammi. Questo risultato è possibile grazie all’utilizzo del Ceraluminum, una lega specifica che garantisce una leggerezza superiore del 30% rispetto alla versione in alluminio anodizzato e una resistenza che arriva a triplicare quella dei materiali tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asus Zenbook A14: potenza AI e 33 ore di autonomia sotto 1 kg

ASUS ExpertBook Ultra: 990g di potenza AI in un solo chiloIl mercato italiano delle tecnologie per le imprese si sta preparando ad accogliere un nuovo standard di efficienza con l’arrivo imminente dell’ASUS...

Amflow presenta le serie Amflow PX e Amflow PR, due serie di eMTB leggere e ad alta potenza che superano il tradizionale compromesso tra potenza, autonomia e peso.COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I nuovi sistemi Avinox M2S e M2 abilitano limiti di potenza di picco di 1500 W e 1100 W e portano la prima...

Temi più discussi: Recensione Asus ZenBook A16 con Snapdragon X2 Elite Extreme. Ottimo come laptop, da valutare come workstation; AI senza cloud: ASUS UGEN300 è un motore da 40 TOPS che si collega via USB; Recensione del portatile Asus Zenbook A16 - X2 Elite Extreme e 48 GB di RAM a $1599.

ASUS rinnova la gamma Zenbook con A14 e A16: autonomia fino a 33 ore e display OLED 3KASUS presenta Zenbook A14 e A16 con Snapdragon X2 Elite, NPU 80 TOPS, design ultraleggero e autonomia fino a oltre 33 ore. 01net.it

Lo Zenbook A14 di ASUS disponibile, mentre uscirà tra poco lo Zenbook A16ASUS presenta i nuovi Zenbook A14 e A16: due laptop AI premium pensati per la mobilità contemporanea. Scopri di più! toptrade.it

Asus punta su AI e leggerezza: ecco i nuovi Zenbook A14 e A16 x.com

Relax, buon cibo, amici e magari un nuovo gioco da iniziare La Pasqua perfetta esiste Buona Pasqua da Brixia #brixiacomputerstore a #gaming #gamer #asusrog #asusitalia #computershop #pcgamer #gaminglife #techlovers - facebook.com facebook