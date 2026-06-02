como una consacrazione da champions league

Il Como ha raggiunto la qualificazione alla Champions League, chiudendo un percorso lungo 119 anni di storia. La squadra ha ottenuto la vittoria decisiva in una partita chiave, che le ha permesso di qualificarsi alla massima competizione europea. La conquista è stata annunciata ufficialmente attraverso i canali del club, con una comunicazione che celebra il traguardo storico.

Il Como ha scritto una favola moderna riuscendo a conquistare la qualificazione alla Champions League dopo 119 anni di storia. Allo stadio Stadio Giovanni Zini, il Como batte la Cremonese per 1-4, scrivendo la storia del club e del calcio in generale, e portandolo nella prossima stagione a confrontarsi con le più grandi squadre del calcio europeo. Quella del Como è la favola moderna del calcio italiano.Sotto la guida di Cesc Fàbregas, il club lariano ha costruito un percorso strepitoso fatto di programmazione, ambizione e crescita costante, passando in pochi anni dalle categorie inferiori fino all’élite del calcio europeo. La qualificazione allaChampions Leaguerappresenta l’apice di un viaggio costruito con investimenti mirati, idee chiare e una precisa identità tecnica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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LA DEFINITIVA CONSACRAZIONE DEL COMO

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