Como da impazzire | batte la Cremonese 4-1 e vola in Champions League

Da feedpress.me 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Como ha battuto la Cremonese 4-1 in una partita di campionato. I gol sono stati segnati da Rodriguez al 36’ del primo tempo, Douvikas al 6’ della ripresa, Bonazzoli su rigore al 10’ e Da Cunha con due rigori al 29’ e al 36’ della ripresa. La vittoria permette alla squadra di salire in Champions League. La Cremonese ha segnato un solo gol al 36’ del primo tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cremonese-Como 1-4 RETI: 36' pt Rodriguez; 6' st Douvikas, 10' st Bonazzoli (rig), 29' st Da Cunha (rig), 36' st Da Cunha. CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 5 (40'st Barbieri sv), Bianchetti 4.5, Luperto 5; Zerbin 5 (1'st Floriani 6), Thorsby 5.5 (1'st Collocolo 6), Grassi 4.5, Maleh sv (16'pt Vandeputte 5.5), Pezzella 5; Bonazzoli 5 (40'st Lottici Tessadri sv), Vardy 5. In panchina: Silvestri, Nava, Djuric, Ceccherini, Vigilati, Folino, Okereke. Allenatore: Giampaolo 5. COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 7, Kempf 7, Alberto Moreno 6.5 (31'st Van der Brempt 6); Da Cunha 8, Perrone 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

como da impazzire batte la cremonese 4 1 e vola in champions league
© Feedpress.me - Como da impazzire: batte la Cremonese 4-1 e vola in Champions League
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Como piega 4-1 la Cremonese e vola in ChampionsIl Como ha battuto la Cremonese 4-1, assicurandosi la qualificazione alla Champions League per la prima volta nella sua storia.

Roma e Como in Champions, disastro per Milan e Juve: sono in Europa League. La Cremonese è in Serie BMilan e Juventus non si qualificano alla prossima Champions League e finiscono in Europa League.

Argomenti più discussi: Basta Alberto Moreno: il Como batte il Parma 1-0 e aggancia la Juve; Serie A, Napoli in Champions. Volata per gli altri due posti tra Milan, Roma, Como e Juve; Como da impazzire: batte la Cremonese 4-1 e vola in Champions League.

como da como da impazzire batteComo da impazzire: batte la Cremonese 4-1 e vola in Champions LeagueCremonese-Como 1-4 RETI: 36' pt Rodriguez; 6' st Douvikas, 10' st Bonazzoli (rig), 29' st Da Cunha (rig), 36' st Da Cunha. CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 5 (40'st Barbieri sv), Bianchetti 4. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web