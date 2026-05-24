Como da impazzire | batte la Cremonese 4-1 e vola in Champions League

Como ha battuto la Cremonese 4-1 in una partita di campionato. I gol sono stati segnati da Rodriguez al 36’ del primo tempo, Douvikas al 6’ della ripresa, Bonazzoli su rigore al 10’ e Da Cunha con due rigori al 29’ e al 36’ della ripresa. La vittoria permette alla squadra di salire in Champions League. La Cremonese ha segnato un solo gol al 36’ del primo tempo.

Cremonese-Como 1-4 RETI: 36' pt Rodriguez; 6' st Douvikas, 10' st Bonazzoli (rig), 29' st Da Cunha (rig), 36' st Da Cunha. CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 5 (40'st Barbieri sv), Bianchetti 4.5, Luperto 5; Zerbin 5 (1'st Floriani 6), Thorsby 5.5 (1'st Collocolo 6), Grassi 4.5, Maleh sv (16'pt Vandeputte 5.5), Pezzella 5; Bonazzoli 5 (40'st Lottici Tessadri sv), Vardy 5. In panchina: Silvestri, Nava, Djuric, Ceccherini, Vigilati, Folino, Okereke. Allenatore: Giampaolo 5. COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 7, Kempf 7, Alberto Moreno 6.5 (31'st Van der Brempt 6); Da Cunha 8, Perrone 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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