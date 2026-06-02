Como scontri tra buttadentro sul lungolago | ferito un uomo

Notizia in breve

Un uomo è rimasto ferito durante scontri tra gruppi di buttadentro sul lungolago di Como. Secondo testimoni, le tensioni sono nate da discussioni che sono degenerare in risse fisiche. Le fazioni coinvolte si contendono il controllo dei flussi turistici nella zona, portando a violenti scontri tra sostenitori e oppositori. La polizia ha intervenuto per placare la situazione e ha avviato indagini sulla vicenda.