Como due buttadentro multati sul lungolago | per loro anche un Daspo urbano di 48 ore
Nella serata di domenica 29 marzo 2026, la polizia locale di Como ha multato e allontanato due persone che si trovavano sul lungolago vicino al molo di Sant’Agostino. I due dipendenti di una società di noleggio barche con conducente sono stati fermati e sanzionati con un’ammenda e un ordine di allontanamento di 48 ore, noto come Daspo urbano.
Due dipendenti di una società di noleggio barche sanzionati dalla polizia locale: ordine di allontanamento dall'area per due giorni Sanzione e ordine di allontanamento. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, nei pressi del molo di Sant’Agostino a Como, dove la polizia locale è intervenuta nei confronti di due dipendenti di una società di noleggio barche con conducente. Secondo quanto emerso, i due sarebbero stati sorpresi mentre svolgevano attività di “butta dentro”, pratica vietata dal regolamento di polizia urbana. Un comportamento che consiste nell’intercettare i passanti per promuovere servizi o attività commerciali, in questo caso legati al noleggio di imbarcazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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