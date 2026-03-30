Como due buttadentro multati sul lungolago | per loro anche un Daspo urbano di 48 ore

Nella serata di domenica 29 marzo 2026, la polizia locale di Como ha multato e allontanato due persone che si trovavano sul lungolago vicino al molo di Sant’Agostino. I due dipendenti di una società di noleggio barche con conducente sono stati fermati e sanzionati con un’ammenda e un ordine di allontanamento di 48 ore, noto come Daspo urbano.

Due dipendenti di una società di noleggio barche sanzionati dalla polizia locale: ordine di allontanamento dall'area per due giorni Sanzione e ordine di allontanamento. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, nei pressi del molo di Sant’Agostino a Como, dove la polizia locale è intervenuta nei confronti di due dipendenti di una società di noleggio barche con conducente. Secondo quanto emerso, i due sarebbero stati sorpresi mentre svolgevano attività di “butta dentro”, pratica vietata dal regolamento di polizia urbana. Un comportamento che consiste nell’intercettare i passanti per promuovere servizi o attività commerciali, in questo caso legati al noleggio di imbarcazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, due “buttadentro” multati sul lungolago: per loro anche un "Daspo urbano" di 48 ore Articoli correlati Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per dueRissa fuori dal Centro commerciale Porta Siena giovedì pomeriggio, dopo l’intervento di carabinieri e polizia per calmare gli animi, i feriti portati... Altri due spacciatori beccati a Saione. Daspo urbano per quattro soggetti pericolosiGli agenti della Volante, coordinati dall’ispettore Ugo Bonelli, hanno eseguito tra giovedì e venerdì l’arresto di due soggetti, beccati nella zona...