Inter Como 0-2 LIVE | Da Cunha firma il raddoppio

Alle 21 si gioca a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con Da Cunha che ha segnato il secondo gol per la squadra di casa. La partita si sta svolgendo con i tifosi presenti allo stadio, mentre la cronaca si concentra sugli sviluppi sul campo.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 46? – Raddoppio del Como. Nico Paz trova un corridoio per Da Cunha che avanza, si accentra e fulmina Martinez con un sinistro all’angolino.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 0-2 LIVE: Da Cunha firma il raddoppio Notizie correlate Il Como non si ferma più: Da Cunha firma il sorpasso a CagliariBaturina apre le marcature, Esposito pareggia ma una perla del capitano lariano decide il match dell'Unipol Domus. Como Inter LIVE 2-0: Nico Paz trova il raddoppio in contropiededi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter-Como, chi va in finale?; Inter, a Como l’ultimo ostacolo. Ma lo sprint scudetto sarà senza Lautaro; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions. Coppa Italia, la prima semifinale: Inter-Como 0-1 al 32', chi vince gioca il 13 maggio per il trofeoInter-Como, le formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu Como (3-4-2-1): Butez; Ra ... msn.com LIVE - Inter-Como 0-0, 12': assalto lariano, Kempf centra l'incrocio dei paliSegui questa semifinale di ritorno di Coppa Italia con gli aggiornamenti testuali in tempo reale offerti da FcInterNews.it ... fcinternews.it Inizia il secondo tempo di Inter-Como #InterComo 0-1 #CoppaItalia facebook Inizia il primo tempo di Inter-Como #InterComo #CoppaItalia x.com