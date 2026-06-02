come si negozia la fine di una guerra

È necessario stabilire premesse chiare, coinvolgere un mediatore di fiducia e creare un tavolo di negoziazione adeguato. La trattativa richiede tempo e pazienza, con incontri regolari e scambi di proposte. Le parti devono presentare condizioni concrete e accettabili, evitando pressioni o improvvisazioni. La mediazione si basa su un confronto diretto, con l’obiettivo di trovare un accordo condiviso e duraturo.

Servono premesse chiare, un mediatore fidato, un tavolo della forma giusta e tanta pazienza: ultimamente manca almeno uno di questi elementi In un giorno di metà gennaio del 2025 nella residenza del primo ministro del Qatar a Doha c’era un gran trambusto. Al primo piano si trovava una delegazione di Hamas, al secondo una di Israele. Un gruppo di diplomatici qatarioti ed egiziani faceva avanti e indietro fra le delegazioni – che non volevano parlarsi direttamente – e l’ufficio del primo ministro, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. In altri uffici della residenza c’erano anche due statunitensi: Brett McGurk, un diplomatico di lungo corso e capo negoziatore del presidente uscente Joe Biden, e Steve Witkoff, un imprenditore immobiliare che il neoeletto presidente Donald Trump aveva scelto come inviato in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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