Castel Volturno la Uiltrasporti alza il muro | La retribuzione non si negozia

A Castel Volturno, si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Uiltrasporti e le autorità comunali, richiesto per discutere della vertenza riguardante i lavoratori del settore igiene ambientale gestito dalla WM Magenta S. Durante l'incontro, la sigla sindacale ha ribadito che la questione delle retribuzioni non è oggetto di trattativa, sottolineando la posizione ferma sulla questione. La discussione ha coinvolto anche altri aspetti legati alle condizioni lavorative e alle modalità di gestione del personale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto presso gli uffici del Comune di Castel Volturno l’incontro richiesto dalla UILTrasporti nell’ambito della vertenza che interessa i lavoratori del cantiere di igiene ambientale gestito dalla WM Magenta S.r.l.. Alla riunione ha preso parte anche il Sindaco, a conferma della rilevanza pubblica di una questione che investe non soltanto i rapporti di lavoro, ma la qualità di un servizio essenziale reso quotidianamente alla collettività. Nel corso dell’incontro, il Sindaco, dott. Pasquale Marrandino, ha dichiarato che l’Ente non ha fatture sospese nei confronti della società appaltatrice e che, pertanto, non sussisterebbero canoni arretrati riferiti all’appalto in essere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel Volturno, la Uiltrasporti alza il muro: “La retribuzione non si negozia” Notizie correlate Leggi anche: Cpr a Castel Volturno, il 'no' secco della chiesa: "Qui si rinchiude la dignità e l'umanità delle persone" Castel Volturno: il sindaco si difende sul caso dei 980 mila euroA Castel Volturno, la gestione amministrativa di un importante progetto sportivo ha sollevato interrogativi legali e politici dopo che il sindaco... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Castel Volturno, stipendi in ritardo: UilTrasporti proclama stato di agitazione nel cantiere rifiuti; Castelvolturno (CE). Igiene Ambientale, lavoratori senza stipendio: UILT proclama lo stato di agitazione; Aversa, una biblioteca scolastica per Aurora: memoria e speranza al De Curtis; Caserta, San Leucio 250: summit internazionale alla Reggia dal 1 al 3 maggio. Castel Volturno, stipendi in ritardo: UilTrasporti proclama stato di agitazione nel cantiere rifiutiCastel Volturno (Caserta) - La protesta parte da un punto preciso: gli stipendi non arrivano e l’attesa si trasforma in tensione. La segreteria regionale di ... pupia.tv Castelvolturno (CE). Igiene Ambientale, lavoratori senza stipendio: UILT proclama lo stato di agitazioneAbbiamo ritenuto opportuno avviare formalmente lo stato di agitazione del personale impiegato presso il cantiere di Castel Volturno, gestito dalla WM Magenta, a ... teleradio-news.it NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” x.com