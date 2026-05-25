Le forze militari statunitensi hanno completato l’evacuazione di alcuni quartieri strategici nella regione, con i soldati che si sono ritirati da postazioni chiave. I veicoli militari sono stati visti in movimento verso basi più sicure, mentre le comunicazioni tra le unità sono continuate senza interruzioni. Nessun nuovo attacco è stato segnalato nelle ultime ore, e le autorità continuano a monitorare la situazione sul campo.

Non ci sarà un accordo fino a quando non saranno risolti tutti i dettagli, ma a questo punto non è azzardato sostenere che la guerra stia per concludersi. Il 24 maggio il presidente statunitense Donald Trump ha twittato un’immagine di combattimenti generata dall’intelligenza artificiale, ma ormai nessuno prende più sul serio i suoi proclami apocalittici, regolarmente seguiti da annunci sui progressi del negoziato. Trump vuole chiudere questo capitolo doloroso della sua presidenza, una guerra sconsiderata che non è andata come previsto e da lasciarsi alle spalle per diverse ragioni. Prima di tutto perché una ripresa dei bombardamenti non cambierebbe molto, a meno di lanciarsi in un’escalation che solo la minoranza dei “falchi” vorrebbe innescare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La guerra con l’Iran si avvicina alla fine

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