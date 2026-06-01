I pubblici ministeri di Milano hanno disposto il fermo di Ulas Demir, accusato di essere coinvolto in un caso di caporalato legato a lavori di restauro e costruzione. Il motivo del fermo è il rischio di fuga dell’indagato. Demir è ora sotto custodia e l’autorità giudiziaria ha chiesto il suo carcere. L’indagine riguarda presunte irregolarità nel settore edile e il coinvolgimento di lavoratori irregolari.

I pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell’inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa di Milano insieme alla società americana Caddell Construction Co. Demir, uno dei manager della branca italiana di Caddell, è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate “numerose violazioni” nel cantiere Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto, in cui - secondo i pm - è “chiara la volontà di fuggire” del manager turco, che il giorno dopo, ovvero ieri, ha acquistato un biglietto aereo per rientrare a Istanbul. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Caporalato al Consolato Usa di Milano, chiesto il carcere per Ulas Demir

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