Come può cambiare il ranking di Jannik Sinner a Madrid? Tutti gli scenari di classifica e il vantaggio su Alcaraz

Dopo la conclusione degli Internazionali d’Italia, il ranking ATP di Jannik Sinner rimarrà invariato fino a lunedì 18 maggio, giorno in cui verrà aggiornato. La posizione del tennista italiano a Madrid dipende dai risultati delle sue prossime partite e dalle prestazioni degli avversari diretti, in particolare di Carlos Alcaraz. Sono diversi gli scenari possibili che potrebbero influenzare la classifica e il vantaggio sul rivale spagnolo.

Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo almeno fino a lunedì 18 maggio, quando verrà aggiornato il ranking ATP al termine degli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino ha riconquistato lo scettro dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo ed è certo di rimanere al comando della graduatoria internazionale per un altro mese, visto che lo spagnolo non parteciperà all’imminente torneo di Madrid e potrebbe scavalcare l’azzurro soltanto a Roma. Ammesso che il suo grande rivale si cimenti effettivamente sulla terra rossa del Foro Italico, considerando i problemi fisici al polso che mettono in dubbio addirittura la partecipazione al Roland Garros, che scatterà domenica 24 maggio sul mattone tritato di Parigi, dove sarà chiamato a difendere il titolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come può cambiare il ranking di Jannik Sinner a Madrid? Tutti gli scenari di classifica e il vantaggio su Alcaraz Notizie correlate Sinner arriva a Madrid per ranking e… record: come può cambiare classifica senza Alcaraz(Adnkronos) – Jannik Sinner a Madrid per il record e per consolidare il primo posto nel ranking Atp. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner può tornare numero 1 a Montecarlo, duello con Alcaraz e come cambia ranking Atp; Sinner, come cambia il ranking dopo il ritiro di Alcaraz a Barcellona? Ecco fino a quando Jannik è sicuro del primato; Sinner arriva a Madrid per ranking e… record: come può cambiare classifica senza Alcaraz; Sinner torna numero 1 del mondo, come cambia ranking dopo trionfo Montecarlo. Come può cambiare il ranking di Jannik Sinner a Madrid? Tutti gli scenari di classifica e il vantaggio su AlcarazJannik Sinner resterà numero 1 del mondo almeno fino a lunedì 18 maggio, quando verrà aggiornato il ranking ATP al termine degli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino ha riconquistato lo ... oasport.it Sinner può tornare numero 1? Jannik accorcia su Alcaraz: come cambia il ranking se l'azzurro vince Indian WellsÈ il giorno della verità nel deserto californiano: oggi, domenica 15 marzo, gli occhi del mondo sono puntati sulla finalissima del Masters 1000 di Indian Wells. A sfidarsi per il titolo saranno Jannik ... ilgazzettino.it Il potenziale cammino di Jannik Sinner per il primo titolo a Madrid #MMOPEN facebook Passerella d'onore ai Laureus Awards di Madrid per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è presentato con un tutore al braccio destro: l'infortunio che gli ha fatto saltare l'ATP di Madrid. #Sinner #Alcaraz #LaureusSportsAwards #LaPresse x.com