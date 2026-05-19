Locatelli e Vlahovic multati dalla Juventus | hanno litigato in campo nella partita con la Fiorentina

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono entrati in un confronto fisico sul campo. La Juventus ha preso la decisione di multare entrambi i giocatori coinvolti nel gesto. La lite tra i due si è verificata durante il match, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La società ha comunicato le sanzioni economiche nei confronti del centravanti e del capitano, senza aggiungere altre dichiarazioni ufficiali.

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Durante la partita con la Fiorentina Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli hanno litigato in campo. La Juventus ha deciso di multare sia il centravanti che il capitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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