Locatelli e Vlahovic multati dalla Juventus | hanno litigato in campo nella partita con la Fiorentina

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono entrati in un confronto fisico sul campo. La Juventus ha preso la decisione di multare entrambi i giocatori coinvolti nel gesto. La lite tra i due si è verificata durante il match, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La società ha comunicato le sanzioni economiche nei confronti del centravanti e del capitano, senza aggiungere altre dichiarazioni ufficiali.

Durante la partita con la Fiorentina Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli hanno litigato in campo. La Juventus ha deciso di multare sia il centravanti che il capitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Juve, lite in campo Vlahovic-Locatelli: arriva la stangata della societàManuel Locatelli e Dusan Vlahovic pagheranno di tasca propria la lite durante la partita di domenica contro la Fiorentina davanti ai 41 mila...

Leggi anche: Milik debutta con la Juventus nel 2024, Vlahovic torna in campo.

Manuel #Locatelli e Dusan #Vlahovic sono stati ufficialmente multati per la plateale lite avvenuta in campo durante la pesante sconfitta casalinga della #Juventus contro la #Fiorentina per 0-2 davanti a 41.000 spettatori. #calcionews24 x.com

Locatelli e Vlahovic multati dalla Juventus: hanno litigato in campo nella partita con la FiorentinaDurante la partita con la Fiorentina Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli hanno litigato in campo. La Juventus ha deciso di multare sia il centravanti che il capitano. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it

Alla Juventus saltano anche i nervi: multati Locatelli e Vlahovic dopo la lite in campoLa troppa voglia di far bene e di vincere in casa Juventus ha fatto sì che Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli discutessero in maniera animata durante il match contro la Fiorentina all'Allianz Stadium. tuttomercatoweb.com