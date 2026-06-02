Per pulire un orologio in acciaio senza rischiare danni, bisogna rimuoverlo dal polso e usare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato. Si consiglia di strofinare delicatamente tutte le parti, evitando di immergere completamente l’orologio se non è impermeabile. Infine, si asciuga con un panno pulito e morbido, facendo attenzione a non lasciare residui di umidità.

Se vuoi sapere come pulire correttamente un orologio in acciaio, per esempio il tuo, ecco una breve guida che dovrebbe esserti d'aiuto. C'è qualcosa di quasi rituale nel posare l'orologio su un panno pulito, nel preparare gli strumenti e nel mettersi all'opera con metodo. Pulire un orologio in acciaio non è un lavoro di routine, ma un momento di cura, discreto e preciso, che la dice lunga su come trattiamo ciò che amiamo. Ecco come procedere, passo dopo passo. La nouvelle montre IWC Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpe?tuel Le Petit Prince. © IWC I passaggi per pulire un orologio in acciaio. Preparare il materiale. Non serve un laboratorio di orologeria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come pulire un orologio in acciaio senza danneggiarlo? I consigli del nostro esperto

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