Il nuovo modello di orologio smart presenta un case in acciaio 904L, noto per la resistenza e la qualità dei materiali. Si tratta di un dispositivo da 42 millimetri dotato di funzionalità avanzate, tra cui la possibilità di utilizzare una scheda eSIM integrata. L'articolo include anche link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

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© Ameve.eu - Huawei Watch 5 42mm: Orologio smart in acciaio 904L con eSIM

HUAWEI Watch 5 is Insane

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