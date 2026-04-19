Huawei Watch 5 42mm | Orologio smart con eSIM e acciaio 316L

Un nuovo modello di smartwatch è stato presentato, dotato di schermo da 42 millimetri e tecnologia eSIM. La cassa è realizzata in acciaio 316L, noto per la resistenza e la durata. L'articolo include anche un avviso di affiliazione, segnalando che potrebbero esserci commissioni per gli acquisti fatti tramite i link presenti. Non sono state fornite altre specifiche tecniche o dettagli sul prezzo.

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