Come Natuzzi è diventato il re dei divani e ora rischia il delisting tra esuberi e cassa integrazione

La provincia di Bari, un tempo in gara con la Brianza, ha visto la sua azienda leader nel settore dei divani, Natuzzi, affrontare ora esuberi e cassa integrazione. La società, nota come il principale produttore di divani, sta attraversando un periodo di difficoltà che potrebbe portare al delisting. La crisi riguarda principalmente la riduzione della forza lavoro e problemi finanziari, mettendo a rischio la presenza in borsa dell’azienda.

C'è stato un tempo in cui la provincia di Bari faceva a gara con la Brianza per aggiudicarsi il titolo di distretto del mobile. A guidare la scalata, prima italiana e poi globale, era Pasquale Natuzzi con l'azienda omonima, l'unica nella nostra Penisola ad aver raggiunto numeri da leader del. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertenza Natuzzi, continua la Cassa Integrazione: "Chiesta estensione per l'80% dei lavoratori"Nel settore dell'arredamento, la recente richiesta di un'azienda di aumentare fino all'80% la percentuale di lavoratori in cassa integrazione è al...

Leggi anche: Crisi Natuzzi: 1700 operai in cassa integrazione, scatta l’allarme

Temi più discussi: Natuzzi: Urso, vent’anni di cassa integrazione sono un’anomalia. Ora un vero piano industriale per tutelare i lavoratori; Natuzzi, esiti tavolo al MIMIT: Regione Puglia rilancia il sostegno ai lavoratori e chiede un accordo per la tutela dell’occupazione; Natuzzi e le due strategie sulla crisi: Delocalizzo. Ma col ministro Urso tratta i tagli; Gruppo Natuzzi. Sindacati: Tutela del Made in Italy e stop alle delocalizzazioni - CISL.

Ricordando che il denaro è fungibile, un bello scostamento di bilancio consentirebbe tante sfiziose spesucce, come questa. (C'è un modello-Puglia, mi pare) Sui divani di stato Natuzzi vincono i nazionalizzatori bipartisan: Urso e il Pd ilfoglio.it/economia/2026/ x.com

Divani di Stato: centrodestra e Campo Largo concordi nella nazionalizzazione della Divani Natuzzi reddit

Natuzzi, Rosa (FdI): per anni vicenda affrontata senza strategia, 20 anni Cig è anomaliaIl senatore di Fratelli d'Italia Gianni Rosa ha definito i vent'anni di cassa integrazione per il Gruppo Natuzzi come un'anomalia causata dall'immobilismo dei governi precedenti ... trmtv.it

La crisi di Natuzzi ha qualcosa di simile a quella di StellantisIn questi giorni al ministero delle Imprese e del Made in Italy è in corso una trattativa decisiva per il futuro della Natuzzi, storico marchio di divani con sede a Santeramo in Colle (Bari) e 577 ... ilpost.it