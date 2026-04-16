Vertenza Natuzzi continua la Cassa Integrazione | Chiesta estensione per l' 80% dei lavoratori

Nel settore dell'arredamento, la recente richiesta di un'azienda di aumentare fino all'80% la percentuale di lavoratori in cassa integrazione è al centro di attenzione. La richiesta è stata presentata al ministero del Lavoro e riguarda la sospensione temporanea delle attività per una larga parte del personale. La decisione si inserisce in un contesto di difficoltà economiche e di confronto tra l'impresa e le istituzioni.

“La richiesta di Natuzzi al ministero del Lavoro di incrementare fino all'80% la sospensione dei lavoratori in cassa integrazione è una notizia che fa male, ma che non ci coglie impreparati. Oltre 1.700 lavoratori stanno vivendo mesi di grandissima incertezza, e non possiamo permetterci di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Ex Ilva, chiesta proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratoriAcciaierie d’Italia ha chiesto al Ministero del Lavoro la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per 4. Vertenza Gicap: "180 lavoratori in attesa della cassa integrazione, sarà protesta"Circa 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa integrazione guadagni... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Salta ancora l'accordo tra azienda e sindacati: sullo sfondo spunta la Natuzzi Industrial. Fissato un nuovo incontro; Confindustria Bari: Un protocollo di legalità contro la concorrenza sleale. Natuzzi e Callmat, le vertenze approdano a RomaGiornata intensa al ministero delle imprese e del made in Italy, sui tavoli romani le questioni legate al futuro della Natuzzi e della Callmat ... rainews.it Natuzzi, i sindacati proclamano la mobilitazione contro il nuovo piano aziendaleFenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le altre sigle: «Ristrutturazione unilaterale, a rischio futuro produttivo e occupazionale del territorio» ... lagazzettadelmezzogiorno.it SI DICE CHE… VERTENZA NATUZZI - facebook.com facebook Vertenza #Natuzzi. Ottavio De Luca, segretario generale Filca-Cisl nazionale: "Nella giornata del #MadeinItaly l'azienda dimostri coraggio, lungimiranza, riconoscenza verso i lavoratori e rispetto del territorio e metta in campo azioni concrete per il rilancio del x.com