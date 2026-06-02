Come Jane Birkin ma nel 2026 Il ritorno del top macramè e come abbinarlo quest'estate
Nel guardaroba dell’estate 2026, il top macramè torna di scena come un must intramontabile. Questo capo, che richiama lo stile francese e la moda degli anni passati, si conferma resistente al passare del tempo e alle nuove tendenze. La sua estetica si distingue per una “vita lenta”, che valorizza la lavorazione artigianale e la semplicità. L’abbinamento con altri capi estivi permette di creare look eleganti e senza tempo.
A lezione di stile francese, nel guardaroba dell’Estate 2026 non può mancare un top macramè. Non conosce il passare del tempo né il continuo cambio di tendenze, ma anzi, ha fatto della “vita lenta” un proprio carattere estetico. Un po’ French Riviera, un po’ diva anni Sessanta, un po’ Jane Birkin in vacanza con il panier sotto braccio, vive di quella nonchalance très chic che continua a piacere proprio perché sembra spontanea. Come abbinare il top a collo alto senza maniche: 5 ispirazioni anni ’90 per look moderni X Bianco, traforato, leggero, a volte malizioso ma mai davvero eccessivo: nell’Estate 2026 il top macramè torna a farsi spazio tra i pezzi più desiderabili del guardaroba caldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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