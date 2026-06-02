Come Jane Birkin ma nel 2026 Il ritorno del top macramè e come abbinarlo quest'estate

Notizia in breve

Nel guardaroba dell’estate 2026, il top macramè torna di scena come un must intramontabile. Questo capo, che richiama lo stile francese e la moda degli anni passati, si conferma resistente al passare del tempo e alle nuove tendenze. La sua estetica si distingue per una “vita lenta”, che valorizza la lavorazione artigianale e la semplicità. L’abbinamento con altri capi estivi permette di creare look eleganti e senza tempo.