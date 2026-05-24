A Cannes, Bella Hadid ha indossato un outfit ispirato a Jane Birkin del 1969, attirando l’attenzione. Durante l’evento, ha anche sfidato il divieto di nudità, rimuovendo alcuni indumenti in pubblico. La modella ha posato senza top, coprendosi con le mani, davanti alle telecamere. La scena ha generato commenti sui social e tra i presenti. Nessun'altra persona è stata coinvolta nelle azioni di Hadid.

La Croisette ha un nuovo nome da celebrare, ed è sempre lo stesso: Bella Hadid. La supermodella americana, 29 anni, si conferma una delle protagoniste assolute del Festival di Cannes 2026, dove ha fatto il suo ingresso accompagnata dalla madre Yolanda, portando con sé quel mix di audacia, eleganza e riferimenti culturali che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica sui red carpet internazionali. Quest’anno, però, Bella ha alzato l’asticella. Non si è limitata a sfilare con abiti bellissimi: ha raccontato una storia fatta di citazioni iconiche, omaggi alla moda del passato e quella dose di ribellione controllata che fa discutere, emozionare e, soprattutto, guardare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Cannes, Bella Hadid omaggia Jane Birkin nel 1969: ma quello che fa parlare è la sua sfida al divieto alla nudità

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Bella Hadid arrives at Cannes locking arms with brother Anwar Hadid

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Bella Hadid è stata avvistata a Cannes con un look che riprende l'estetica Y2K x.com

Bella Hadid in Custom Schiaparelli alla proiezione di La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer durante il 79° Festival del Cinema di Cannes [2179 x 1572] reddit

Cannes 2026, Bella Hadid sfida il divieto alla nudità con una scollatura vertiginosaPer il suo secondo red carpet a Cannes 2026, Bella Hadid ha stupito tutti con un omaggio all'iconico abito indossato da Jane Birkin nel 1969. gazzetta.it

Bella Hadid a Cannes con l’abito più scandaloso di Jane BirkinQuesto abito di Jane Birkin è così famoso che, a distanza di sessant'anni, continua a essere copiato e imitato: la storia. amica.it