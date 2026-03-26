Catherine, membro della famiglia del bosco, ha una connessione diretta con la famosa icona di stile. Recentemente, si è scoperto che ha partecipato a un evento dedicato alla moda, condividendo il palco con figure di rilievo del settore. La sua presenza ha attirato l'attenzione di numerosi media e appassionati, confermando il suo legame con il mondo della moda e dell'influencer culturale.

L'ormai celebre mamma della «Famiglia del bosco» (a proposito, io depositerei il marchio per una linea di merendine bio, per esempio), accompagnata dal marito Nathan Trevallion, ingiacchettato ma scravattato, ha accolto l'invito del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha incontrato la coppia a Palazzo Giustiniani per una mezz'oretta buona, nella quale hanno affrontato le ben note questioni giudiziarie che riguardano i due genitori e, di conseguenza, i tre figli (trovate qui gl ultimii aggiornamenti sulla vicenda). Per l'appuntamento con la seconda carica dello Stato, Birmingham è rimasta - come in tutto il resto, in questi mesi di grande visibilità pubblica - strenuamente fedele a se stessa, e gliene va reso merito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Catherine della famiglia del bosco, un grado di separazione da Jane Birkin

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