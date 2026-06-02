Come i corpi perfetti creati con l' intelligenza artificiale rischiano di aumentare l' epidemia di disturbi alimentari

Un nuovo studio evidenzia che le immagini di corpi perfezionati generate dall’intelligenza artificiale sui social media potrebbero contribuire all’aumento dei disturbi alimentari tra gli adolescenti. La presenza costante di rappresentazioni idealizzate e irraggiungibili alimenta insicurezze e comportamenti dannosi. Gli esperti sottolineano come l’esposizione continua a queste immagini possa influenzare negativamente l’autostima dei giovani, favorendo atteggiamenti compulsivi legati all’alimentazione e all’immagine corporea.

Mi chiedo spesso che adolescente sarei stata oggi. Come avrei reagito ai social presenti 24 ore su 24 nella mia vita, come la me quindicenne avrebbe interpretato l’esposizione mediatica dei corpi. Non che 15 o 20 anni fa non ci fosse un’immagine già ben stabilita di come dovessero essere i fisici. 🔗 Leggi su Today.it

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Non hanno neppure il pudore di nascondere che le parole stridono con le loro immagini di visi perfetti e corpi intonsi. Sanno che i beoti continueranno a bersi le loro menzogne x.com

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