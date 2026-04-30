Una cantante ha presentato una richiesta di registrazione come marchio della propria voce e immagine. La decisione arriva in risposta alla diffusione di deepfake realizzati con intelligenza artificiale, che possono creare imitazioni digitali di persone famose. Con questa mossa, la cantante cerca di tutelarsi contro usi non autorizzati e manipolazioni delle sue caratteristiche personali. La richiesta riguarda esclusivamente la protezione legale delle sue caratteristiche vocali e visive.

Due domande riguardano la sua voce mentre pronuncia le frasi "Hey, it's Taylor Swift" e "Hey, it's Taylor". La terza domanda di registrazione riguarda un'immagine della popstar in posa sul palco con una chitarra in mano I legali dell’artista venerdì 24 aprile hanno depositato tre domande di registrazione di marchi presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Due domande riguardano la sua voce mentre pronuncia le frasi “Hey, it’s Taylor Swift” e “Hey, it’s Taylor”. La terza domanda di registrazione riguarda un’immagine della popstar in posa sul palco con una chitarra in mano. E ancora: “Ora chiunque può creare una versione della voce di un artista, farle dire qualsiasi cosa, associarla a qualsiasi cosa e distribuirla su larga scala.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift ha presentato domanda per registrare come marchio la sua voce e la sua immagine contro i deepfake creati con l’intelligenza artificiale.

Taylor Swift files to trademark voice, image amid AI misuse

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