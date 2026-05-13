Giusy Ferreri ha deciso di tutelare la propria voce registrandola come marchio, in risposta alla diffusione di deepfake generati con l’intelligenza artificiale. La cantante si unisce così ad altre artiste che si oppongono a questa pratica, che permette di creare contenuti falsi attraverso tecnologie avanzate. La questione riguarda la possibilità di manipolare l’immagine e la voce di personaggi pubblici senza il loro consenso.

Cosa unisce Taylor Swift e Giusy Ferreri? La battaglia contro i deepfake dell'Intelligenza Artificiale che ormai spuntano come funghi ovunque. La voce della cantautrice italiana è stata registrata come marchio con una pratica ufficiale depositata all’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'ufficio gestisce i diritti sui marchi, disegni e modelli europei, garantendone la validità in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Questi diritti si affiancano e integrano i diritti di proprietà intellettuale (DPI) a livello nazionale, creando un sistema coordinato con le normative internazionali in materia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giusy Ferreri come Taylor Swift: registra la sua voce come marchio contro i deepfake creati con l’Intelligenza Artificiale

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Taylor Swift ha presentato domanda per registrare come marchio la sua voce e la sua immagine contro i deepfake creati con l’intelligenza artificiale.Due domande riguardano la sua voce mentre pronuncia le frasi "Hey, it's Taylor Swift" e "Hey, it's Taylor".

Taylor Swift presenta domanda per registrare come marchio la sua voce e la sua immagine, per proteggersi dai deepfake e dall’AITaylor Swift ha richiesto la registrazione come marchio del suono della sua voce e della propria immagine.

Argomenti più discussi: Giusy Ferreri blinda la sua voce, dopo Taylor Swift, è la prima artista in Europa a registrare un marchio sonoro contro l'IA; Sono Giusy Ferreri. La cantante deposita il marchio vocale per non farsi clonare dall’IA; Stop ai cloni AI: Giusy Ferreri è la prima voce-marchio in Europa; Giusy Ferreri deposita il marchio sonoro della propria voce per non farsi clonare dall'IA, prima in Europa.

Vero Giusy Ferreri potrebbe benissimo cantare shake it off ma taylor Swift non potrebbe ma cantare Miele col megafono x.com