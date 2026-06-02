come finisce euphoria

L'ultimo episodio della terza stagione di Euphoria, con protagonista Zendaya, è stato rilasciato oggi su HBO Max. La puntata segna la conclusione definitiva della serie, poiché non sono previste altre stagioni.

Si è conclusa oggi la storia di Rue Bennett, la protagonista di Euphoria interpretata da Zendaya. HBO Max ha infatti rilasciato l’ultimo episodio della terza stagione e, considerato che non ce ne sarà una quarta, il finale è definitivo. Nonché molto scioccante: vi invitiamo ad interrompere la lettura, qualora non vogliate ancora scoprirlo. Cosa è successo nell’ultimo episodio di Euphoria 3. La scelta di Sam Levinson, che ha creato la serie nel 2019, è stata quella di non fare sconti e mostrare l’assoluta pericolosità e il lato più oscuro delle dipendenze, raccontate in ogni loro forma nel corso dei 26 episodi totali. Ragion per cui Rue muore a causa di una sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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