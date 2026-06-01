La cosa migliore di Euphoria 3 è che non ci sarà Euphoria 4 | è la fine di una sofferenza

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026, su Sky ed HBO è uscito In God We Trust, ottavo e ultimo episodio di Euphoria 3, terza stagione della serie creata e prodotta da Sam Levinson e interpretata da un cast che, dalla prima stagione, ha lanciato almeno tre stelle nel firmamento. 🔗 Leggi su Today.it

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