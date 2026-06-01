La cosa migliore di Euphoria 3 è che non ci sarà Euphoria 4 | è la fine di una sofferenza

Nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026, su Sky ed HBO è uscito In God We Trust, ottavo e ultimo episodio di Euphoria 3, terza stagione della serie creata e prodotta da Sam Levinson e interpretata da un cast che, dalla prima stagione, ha lanciato almeno tre stelle nel firmamento. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

a rated R disney movie *what euphoria season 3 could've been*

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In Euphoria 3 c'è una scena che racconta cosa significa avere un corpo che il mondo si rifiuta di guardare

Leggi anche: Il nuovo poster corale della terza stagione di Euphoria: cosa ci aspetta

Temi più discussi: Recensione Euphoria 3x07 | Rain or Shine; Euphoria e Homer Gere, il figlio di Richard Gere, Off Campus e la dimostrazione che anche lo standard sul corpo maschile è ancora irrealistico; 30 serie tv da guardare su Sky e Now – Le novità di giugno 2026; Euphoria 3, Sam Levinson anticipa importanti colpi di scena sugli ultimi due episodi: Accadranno grandi cose.

SPOILER EUPHORIA . . . . . . . mi aspettavo una morte migliore e mi aspettavo più emozione da parte di cassie e maddy che ha visto la persona che gli ha causato più dolore in assoluto morta davanti ai suoi occhi, x il resto rue è fottuta se non la uccide wayne l x.com

Quale canzone di Lana si adatta meglio ai personaggi di Euphoria? (Il commento con più voti vince) PARTE 5: NATE JACOBS reddit

Euphoria 3 sconvolge i fan con un altro inquietante colpo di scena, l'ideatore spiega la sceltaNell'episodio 7 della terza stagione di Euphoria abbiamo dovuto dire addio a un personaggio storico della serie in un modo tanto fantasioso quanto controverso: tutti i segreti dell'ennesima svolta nar ... comingsoon.it

Euphoria 3x07, cosa succede di importante nel nuovo episodio? Una morte shockEcco cosa succede di importante nel settimo episodio della terza stagione di Euphoria, la serie HBO con Zendaya e Sydney Sweeney. serial.everyeye.it