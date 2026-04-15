Aston Villa riaccoglie Dibu Martínez per la sfida contro il Bologna
L'estremo difensore argentino ritorna in campo con la sua squadra per la partita di Europa League contro il Bologna. Dopo aver saltato alcune gare, il portiere è stato reinserito nella formazione ufficiale. La sfida si svolge tra le mura di casa della squadra inglese, con Martinez che si prepara a difendere la porta. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione tra le due squadre.
"> Emiliano “Dibu” Martínez: il Ritorno per la Cruciale Partita di Europa League. Emiliano “Dibu” Martínez, il noto portiere dell’Aston Villa, è tornato disponibile per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bologna. Dopo aver saltato la partita contro il Nottingham Forest a causa di un problema muscolare, i tifosi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo nel vedere il proprio estremo difensore in campo. L’Importanza di Martínez per l’Aston Villa. Martínez si è rivelato un elemento chiave per la squadra di Birmingham. La sua agilità tra i pali e le abilità di lettura del gioco sono state decisive in molte partite, consentendo all’Aston Villa di ottenere risultati positivi sia in Premier League che in Europa.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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