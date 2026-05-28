Ostia bimbo di un anno colto da malore | salvato dalla polizia

Un bambino di un anno è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato in Corso Regina Maria Pia, Ostia. Il bambino aveva accusato un grave malore e, grazie all’intervento tempestivo degli agenti, è stato messo in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno agito rapidamente sul luogo, portando il piccolo in ospedale per le cure necessarie. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del bambino.

Ostia, 28 maggio 2026 – Un bambino di appena un anno, colto da un grave malore in Corso Regina Maria Pia, è stato soccorso nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”. I poliziotti, compresa subito la gravità della situazione, hanno accompagnato d’urgenza il piccolo all’ospedale G.B. Grassi, prestando assistenza durante le fasi del trasporto e permettendo ai sanitari di intervenire tempestivamente. Sul caso è intervenuto il Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, che ha espresso “il più sentito plauso” nei confronti degli operatori intervenuti. “Ancora una volta – dichiara Fabio Conestà, segretario generale del Mosap – gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno dimostrato altissimo senso del dovere, sangue freddo e grande umanità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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