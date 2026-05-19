Colto da un malore all’Ufficio Immigrazione salvato da una poliziotta

Un uomo di nazionalità bengalese ha accusato un malore improvviso mentre si trovava allo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina. La scena si è svolta davanti agli operatori dell’ufficio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Una poliziotta presente sul posto è intervenuta prontamente per assistere l’uomo, mentre i paramedici sono arrivati per le prime cure sul posto e per il trasporto in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui