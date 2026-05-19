Colto da un malore all’Ufficio Immigrazione salvato da una poliziotta
Un uomo di nazionalità bengalese ha accusato un malore improvviso mentre si trovava allo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina. La scena si è svolta davanti agli operatori dell’ufficio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Una poliziotta presente sul posto è intervenuta prontamente per assistere l’uomo, mentre i paramedici sono arrivati per le prime cure sul posto e per il trasporto in ospedale.
Momenti di paura sono stati vissuti presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, dove un cittadino di nazionalità bengalese è stato improvvisamente colto da un grave malore. Provvidenziale l’intervento di una poliziotta che ha permesso di salvargli la vita.I fatti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Sullo stesso argomento
Terracina, malore allo sportello Immigrazione: salvato da una poliziottaTerracina, 19 maggio 2026 – Questa mattina, presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, un cittadino straniero di...
Malore all’Ufficio Immigrazione di Terracina, cittadino salvato dall’intervento di una poliziottaABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura questa mattina al Commissariato di Terracina, dove un cittadino straniero di nazionalità bengalese è stato...
43 ANNI - STRONCATO DA MALORE IMPROVVISO vtrend.it/colto-da-un-ma… x.com
Operatrice socio sanitaria incinta salva la vita al fratello colto da un malore in casa. Stefani: Volto migliore della sanità veneta facebook
Terracina: cittadino colto da malore presso l’Ufficio Immigrazione salvato grazie al tempestivo intervento di una poliziottQuesta mattina, presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, un cittadino straniero di nazionalità bengalese, in attesa del proprio turno, è stato improvvisamente colt ... radioluna.it
Malore improvviso al Commissariato di Terracina, agente salva un uomo con il massaggio cardiacoMomenti di forte apprensione questa mattina presso l’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, dove un cittadino bengalese, in attesa del ... latinapress.it
Un mistero bibliografico riguardante le lettere di Tolkien reddit