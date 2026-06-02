Durante la mattina di domenica, una lite tra ospiti all’interno della sede della Caritas nel quartiere Ponterotto è degenerata in un episodio di violenza con coltellate. Una volante della polizia di stato, inviata sul posto, ha arrestato una persona coinvolta. La scena ha causato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che hanno assistito alle operazioni di emergenza e agli interventi delle forze dell’ordine.

SAN BENEDETTO Lite con coltelli all’interno della Caritas nel quartiere Ponterotto. Domenica mattina una volante della polizia di stato del commissariato di via Crispi, guidato dal vice questore Guido Riconi, è intervenuta all’interno della struttura di via Madonna della Pietà per sedare una lite scoppiata per futili motivi durante la colazione. Protagonisti due stranieri regolari che erano all’interno della Caritas per usufruire del servizio di colazione, e per motivi in fase di accertamento un tunisino ha sferrato due colpi di coltello ad un iracheno. La volante intervenuta nell'immediatezza ha arrestato l'aggressore, mentre la vittima è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Coltellate alla Caritas durante una lite tra ospiti, un arresto. Cresce la preoccupazione dei residenti del quartiere Ponterotto

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